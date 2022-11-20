«Манчестер Юнайтед» может подать в суд на Роналду после скандального интервью

«Манчестер Юнайтед» готов направить в суд иск в отношении нападающего команды Криштиану Роналду.

Как сообщают зарубежные СМИ, манкунианцы могут пойти на это, если португальский футболист откажется от расторжения соглашения с клубом АПЛ. Соглашение рассчитано до лета 2023 года. Криштиану может не досчитаться 16 миллионов фунтов.

Напомним, что на этой неделе Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану. Форвард «Манчестер Юнайтед» сделал ряд заявлений, в которых озвучил неуважение к клубу и наставнику Эрику тен Хагу.

После этого специалист из Нидерландов сказал, что 35-летний футболист должен покинуть команду. Роналду интересуется «ПСЖ».