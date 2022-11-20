Касильяс не верит, что вратари могут бороться за «Золотой мяч»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс поделился мнением по поводу ежегодной футбольной награды «Золотой мяч».

Отмечается, что заслуги вратарей редко учитываются при вручении данного трофея.

«К сожалению, я не верю, что Тибо Куртуа может получить «Золотой мяч». Роль вратаря всегда недооценивают. Все обращают внимание на голы и статистику. У голкиперов есть приз имени Яшина. Но появится он должен был гораздо раньше», – приводит слова 41-летнего экс-вратаря «сливочных» испанская пресса.

Добавим, что Касильяс завершил свою профессиональную карьеру в августе 2020 года. За свою карьеру он выступал за «Реал», «Порту» и сборную Испании. На его счету 881 проведенных встреч, 867 пропущенных голов и 338 сухих матчей.