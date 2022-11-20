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Касильяс не верит, что вратари могут бороться за «Золотой мяч»

По мнению испанца, роль вратаря всегда недооценивают.
20 ноября 2022 12:24
автор: Глеб Шевяков

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс поделился мнением по поводу ежегодной футбольной награды «Золотой мяч».

Отмечается, что заслуги вратарей редко учитываются при вручении данного трофея.

«К сожалению, я не верю, что Тибо Куртуа может получить «Золотой мяч». Роль вратаря всегда недооценивают. Все обращают внимание на голы и статистику. У голкиперов есть приз имени Яшина. Но появится он должен был гораздо раньше», – приводит слова 41-летнего экс-вратаря «сливочных» испанская пресса.

Добавим, что Касильяс завершил свою профессиональную карьеру в августе 2020 года. За свою карьеру он выступал за «Реал», «Порту» и сборную Испании. На его счету 881 проведенных встреч, 867 пропущенных голов и 338 сухих матчей.

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