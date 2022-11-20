ЧМ стартует сегодня. Сделайте его незабываемым

На сайте TENNISI bet открылся специальный раздел «ЧМ-2022». Там собраны все пари, включая ставки на победителей групп и турнира в целом, лучшего бомбардира и игрока чемпионата, а также многое другое. В разделе «ЧМ-2022» есть ставки на все события, которые можно только представить на чемпионате мира. Страницу раздела точно стоит добавить в закладки на ближайший месяц.

Напоминаем, что в TENNISI bet продолжается Бонусябрь. Весь месяц на сайте и в мобильном приложении букмекерской компании появляются задания, за выполнение которых игроки получают прибавку на бонусный счет. Всего – более 10 000 бонусных рублей за месяц!

Сегодня в рамках Бонусября нужно сделать ставку на матч Катара и Эквадора в размере 111 рублей – в этом случае на ваш бонусный счет будет начислено 333 рубля. Под акцию попадают только ставки на матч: без статистики (угловые, предупреждения и т.д.) и спецставок. Участвуют в акции только ставки прематч.

Бонусябрь продлится до 30 ноября, а участвовать в нем могут игроки из России и Казахстана . Следите за новостями на сайте и в мобильном приложении TENNISI bet!

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