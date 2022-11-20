Окслейд-Чемберлен покинет «Ливерпуль» свободным агентом

Руководство «Ливерпуля» готово отпустить полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена в конце текущего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что представители красных готовы продать англичанина в зимнее трансферное окно.

Как утверждает источник, вероятнее всего, 29-летний хавбек покинет команду Юргена Клоппа в статусе свободного агента летом 2023 года. Его контракт истекает в июне 2023 года.

Напомним, что Окслейд-Чемберлен стал игроком «Ливерпуля» в августе 2017 года. В составе мерсисайдцев он провел 137 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.