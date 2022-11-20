Тилеманс не хочет продлевать соглашение с «Лестером»

Полузащитник «Лестер Сити» Юри Тилеманс намерен покинуть свою команду летом 2023 года на правах свободного агента.
Отмечается, что бельгийский хавбек хочет перейти в топ-клуб.
Как утверждает источник, 25-летний футболист уверен, что условия свободного трансфера позволят ему быстрее найти новую команду. К бельгийцу проявляет интерес лондонский «Арсенал».
Добавим, что Тилеманс выступает за «Лестер» с 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Рыночная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.