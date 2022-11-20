Тренер сборной Бразилии Тите – о ЧМ-2022: Хочу сделать свою работу на максимум

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что бразильский специалист надеется сделать свою работу на максимум.

«Тренеру помогают опыт и энергия. У меня достаточно опыта, а такой энергии уже не хватает. К счастью, в нашем тренерском штабе хватает специалистов младше меня, которые готовы делиться своей энергией. Кроме того, у нас есть люди, которые уже выигрывали чемпионат мира. Несмотря на результат, я хочу быть в мире с собой. Сделать свою работу на максимум», – приводит слова Тите британская пресса.

Добавим, что на мундиале сборная Бразилии оказалась в группе G, в которой сыграет со сборными Швейцарии, Сербии и Камеруна. Первым соперником для команды Тите станут сербы (24 ноября).