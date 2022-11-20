Рюдигер назвал «Реал» элитным клубом

Игрок сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о пребывании в составе «Реала».

Отмечается, что 29-летний защитник считает команду из Мадрида элитным клубом.

«У меня остались прекрасные воспоминания о Челси, там много моих друзей. Но жизнь продолжается, это отличная глава уже пройдена. А «Реал» – это элитный клуб. 5 побед в Лиге чемпионов за 9 лет – это говорит о многом», – приводят слова защитника «Реала» британские СМИ.

Напомним, что Рюдигер является игроком «Реала» с июля 2022 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей и забил два гола. Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026.