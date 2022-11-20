World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Полузащитник «Челси» Хаверц попал в сферу интересов «Реала» 

Рыночная стоимость 23-летнего игрока оценивается в 70 миллионов евро.
20 ноября 2022 13:32
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц интересен руководству «Реала». Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что представители «сливочных» хотят оценить его выступление на чемпионате мира в Катаре.

По информации источника, во время мундиаля за немецким хавбеком будут следить скауты мадридского клуба. Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

Добавим, что Хаверц перешел в «Челси» из «Байера» в 2020 году. В текущем сезоне он провел 20 матчей и забил четыре гола. Его контракт с английской командой рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Это интересно:
Дешам решил не вызывать на ЧМ-2022 игрока, вместо травмированного Бензема
Турнир стартует в воскресенье, 20 ноября.
20.11.2022 13:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тренер сборной Нидерландов ван Гал хочет выиграть ЧМ-2022
Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря
20.11.2022 13:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роналду может провести остаток сезона в дубле «Манчестер Юнайтед»
Контракт португальца с манкунианцами истекает ближайшим летом.
20.11.2022 13:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Полузащитник «Челси» Хаверц попал в сферу интересов «Реала» 
Рыночная стоимость 23-летнего игрока оценивается в 70 миллионов евро.
20.11.2022 13:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рюдигер назвал «Реал» элитным клубом
Немецкий защитник перешел в мадридский клуб летом 2022 года
20.11.2022 13:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер сборной Бразилии Тите – о ЧМ-2022: Хочу сделать свою работу на максимум
24 ноября бразильцы сыграют со сборной Сербии.
20.11.2022 13:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тилеманс не хочет продлевать соглашение с «Лестером»
Текущий контракт бельгийца с «лисами» рассчитан до июня 2023 года.
20.11.2022 12:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Окслейд-Чемберлен покинет «Ливерпуль» свободным агентом
Контракт футболиста с красными рассчитан до конца сезона-2022/2023.
20.11.2022 12:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЧМ стартует сегодня. Сделайте его незабываемым
ЧМ стартует сегодня. Сделайте его незабываемым
20.11.2022 12:34
Футбол
Обладатель «Золотого мяча» не сыграет на ЧМ-2022, Месси пропустил тренировку сборной, Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Буч и Куч в огне! Русские звезды НХЛ снова приносят победы своим командам (видео)
2+2 от Павла Бучневича обеспечили «Сент-Луису» убедительную победу над «Анахаймом» (6:2), а гол и две результативные передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Нэшвилл» (3:2).
Катар – Эквадор, Сенегал – Нидерланды, Англия – Иран, США – Уэльс: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 20/21.11.2022
20 и 21 ноября пройдут первые матчи в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Как в анекдоте про Париж, ей-богу… «Сочи» снова хочет Бердыева?
Футбольные инсайдеры уверяют, что Курбан Бердыев возглавит «Сочи».
Бабочка вместо дупеля. На Гран-при в Самаре Трусова срывает даже элементарные прыжки
На пятом этапе Гран-при России после короткой программы лидирует Софья Самоделкина. Анна Фролова идет второй, Александра Трусова - только третья.
«Не верю в договорняк от Катара и Эквадора, ставлю на гол Кейна в ворота Ирана». Прогнозы Булыкина на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах А и В: Катар - Эквадор, Сенегал - Нидерланды, Англия - Иран, США - Уэльс.
Двойной удар! Немков и Нурмагомедов возвращаются из США с чемпионскими поясами
Турнир Bellator 288 в Чикаго получился триумфальным для российских бойцов: Вадим Немков отстоял титул в полутяжелом весе против американца Кори Андерсона, а Усман Нурмагомедов отобрал звание лучшего в легком дивизионе у бразильца Патрики Фрейре.
Продлил сезон себе — и всей России! Как Рублев сломил Циципаса и вышел в полуфинал Итогового турнира
Андрей Рублев обыграл в Турине Стефаноса Циципаса и впервые пробился в плей-офф финального турнира года. В 1/2 в субботу россиянин встретится с Каспером Руудом из Норвегии.
Пивное «эмбарго», рекорд «Барселоны» и проблемы Коста-Рики на таможне. Футбол переключается на режим ЧМ-2022
Последние новости перед стартующим 20 ноября чемпионатом мира по футболу в Катаре.
«Кинут» на 16 миллионов? Что «МЮ» сделает с Роналду
Пока Криштиану Роналду готовится к стартующему 20 ноября чемпионату мира, клуб, которому пока принадлежит португалец, планирует наказать его за скандальные высказывания по максимуму.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика