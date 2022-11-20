Полузащитник «Челси» Хаверц попал в сферу интересов «Реала» 

Полузащитник «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц интересен руководству «Реала». Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что представители «сливочных» хотят оценить его выступление на чемпионате мира в Катаре.

По информации источника, во время мундиаля за немецким хавбеком будут следить скауты мадридского клуба. Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

Добавим, что Хаверц перешел в «Челси» из «Байера» в 2020 году. В текущем сезоне он провел 20 матчей и забил четыре гола. Его контракт с английской командой рассчитан до конца сезона-2024/2025.