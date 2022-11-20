Роналду может провести остаток сезона в дубле «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, какое продолжение карьеры может ждать нападающего Криштиану Роналду после скандального интервью.

Напомним, что 35-летний футболист пожаловался журналисту Моргану Пирсу на руководство «Манчестер Юнайтед» и наставника команды Эрика тен Хага. После этого специалист из Нидерландов отказался работать с Роналду.

Как сообщают зарубежные СМИ, Криштиану может провести остаток сезона, тренируясь с дублем «красных дьяволов». Отмечается, что такой вариант возможен, если португалец не согласует с «Манчестер Юнайтед» расторжение контракта.

Вопрос решится после завершения чемпионата мира в Катаре.