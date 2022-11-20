Лукаку не поможет сборной Бельгии в первых двух матчах ЧМ-2022

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит два стартовых матча чемпионата мира в Катаре из-за травмы. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что 29-летний игрок не поможет бельгийцам в матчах со сборными Канады и Марокко.

Как утверждает источник, бельгийский нападающий еще не до конца восстановился от травмы подколенного сухожилия. Медицинский штаб сборной Бельгии считает, что Лукаку будет готов только к третьему матчу группового этапа против сборной Хорватии.

Напомним, что Лукаку дебютировал за сборную Бельгии 3 марта 2010 года. С тех пор за национальную команду он отыграл 102 матча, забил 68 голов и отдал 15 результативных передач.