Нападающий «Барселоны» Дембеле может перейти в «Челси»

Руководство «Челси» планирует подписать форварда «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что 25-летний нападающий заново раскрылся под руководством Хави.

Как утверждает источник, представители лондонцев рассматривают возможность усилить свою атакующую линию французским игроком. В «Барселоне» против данной сделки, так как хотят продлить соглашение с футболистом. Текущий контракт с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. За все время в составе каталонцев он отыграл 170 матчей, забил 37 голов и отдал 41 результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.