В «Реале» планируют совершить обмен Азара на Влаховича

Руководство «Реала» заинтересованы в приглашении форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что представители «сливочных» планируют совершить обмен игроками с командой из Турина.

Как утверждает источник, мадридский клуб готов предложить в обмен за сербского нападающего Эдуарду Камавинга, Эдена Азара, Альваро Одриосолу или Дани Себальоса. В «Ювентусе» заинтересованы этими футболистами.

Напомним, что Влахович является игроком «Ювентуса» с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость серба составляет 80 миллионов евро.