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В «Реале» планируют совершить обмен Азара на Влаховича

Контракт 22-летнего футболиста с «Ювентусом» рассчитан до июня 2026 года.
20 ноября 2022 14:46
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Реала» заинтересованы в приглашении форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что представители «сливочных» планируют совершить обмен игроками с командой из Турина.

Как утверждает источник, мадридский клуб готов предложить в обмен за сербского нападающего Эдуарду Камавинга, Эдена Азара, Альваро Одриосолу или Дани Себальоса. В «Ювентусе» заинтересованы этими футболистами.

Напомним, что Влахович является игроком «Ювентуса» с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость серба составляет 80 миллионов евро.

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