Брэйтуэйт назвал Месси лучшим футболистом мира 

Форвард «Эспаньола» и сборной Дании Мартин Брэйтуэйт поделился мнением по поводу лучшего игрока мира на данный момент.

Отмечается, 31-летний датчанин выделил игру своего бывшего аргентинского сокомандника.

«Я считаю, что Лионель Месси до сих пор остается на вершине. Для меня он лучший игрок планеты. Что касается Роналду, он входит в тройку или пятерку лучших», – приводят слова Брейтуэйта испанские СМИ.

Напомним, что Месси является игроком «ПСЖ» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне за парижан он отыграл 19 матчей, забил 12 голов и отдал 14 результативные передачи.