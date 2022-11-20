«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Салибе 

Представители «ПСЖ» заинтересованы в приглашении защитника «Арсенала» Вильяма Салиба. Об этом сообщают французские СМИ.
Отмечается, что французский игрок не против возвращения на родину.
По информации источника, руководство парижан планирует переманить 21-летнего защитника в стан своей команды. Они впечатлены прогрессом футболиста в нынешнем сезоне.
Напомним, что Салиба выступает за «Арсенал» с лета 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 встречах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Рыночная стоимость француза составляет 50 миллионов евро, а контракт с лондонцами рассчитан до июня 2024 года.