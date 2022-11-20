Менье может стать игроком «Барселоны» зимой 

Руководство «Барселона» планирует вернуться к кандидатуре защитника дортмундской «Боруссии» Тома Менье в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что 31-летний игрок входил в сферу интересов каталонцев минувшим летом, однако переход так и не состоялся.

Как утверждает источник, представителей сине-гранатовых не устраивает качество игры Эктора Бельерина, поэтому клуб ищет замену для правого фланга защиты. Рыночная стоимость футболиста оценивается в шесть с половиной миллионов евро.

Добавим, что Менье выступает за дортмундскую «Боруссию» с июля 2020 года. В текущем сезон он провел 14 матчей и отдал одну результативную передачу. Контракт бельгийца с клубом из Бундеслиги рассчитан до июня 2024 года.