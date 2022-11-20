Жиру уверен, что сборная Франции рассчитывает на Мбаппе на ЧМ-2022

Форвард сборной Франции Оливье Жиру поделился мнением об игре своего партнёра по национальной команде Килиана Мбаппе.

Отмечается, что 36-летний француз признает высокий статус нападающего «ПСЖ».

«Килиан был молодым пареньком в 2018 году, только ворвался на международную арену. Сейчас ему 23 года, он накопил достаточно опыта. Мы все рассчитываем на Мбаппе и его отличную игру на этом мундиале. Он дорос до выдающегося игрока с высоким статусом в мировом футболе», – приводит слова Жиру французская пресса.

Добавим, что сборная Франции на грядущем чемпионате мира в Катаре оказалась в группе D, где встретится со сборными Дании, Австралии и Туниса. 22 ноября подопечные Дидье Дешама сыграют с австралийцами.