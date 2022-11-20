Нойер о – ЧМ-2022: Необходимо реализовать свой потенциал во время турнира

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о шансах сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что немецкий вратарь видит фаворитами грядущего мундиаля сборные Бразилии и Аргентины.

«У нас собралась отличная команда, в которой сочетаются опыт и молодость. В случае, если мы реализуем свой потенциал во время турнира, мы сможем стать чемпионами в этом году. Но сборные Бразилии и Аргентины сейчас находятся в очень хорошей форме, они несомненно входят в число фаворитов», – приводят слова голкипера сборной Германии немецкая пресса.

Добавим, что сборная Германии на предстоящем мировом первенстве попала в группу E, где сыграет со сборными Японии, Испании и Коста-Рики. 23 ноября команда Ханса-Дитера Флика встретится с японцами.