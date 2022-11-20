Шалимов заявил, что Александру Мостовому никогда в «Сельте» не поставят памятник

Бывший полузащитник сборной России Игорь Шалимов рассказал, что его напарнику по национальной команде Александру Мостовому никогда не поставят в Виго памятник.

Напомним, что этот город представляет клуб «Сельта», в котором Мостовой играл с 1996 по 2004 года.

«Памятник Мостовому? Его нет. Знаете, почему? В 2004 году, будучи капитаном «Сельты», он уверенно вывел команду в Сегунду. Они вылетели! Мостовому сказали: «Пошел отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!» Ни обелиска тебе, ни памятника. Его там чуть не разорвали, дурачка этого», - сказал Шалимов в эфире YouTube-передачи «Фабрика футбола».

Добавим, что в составе «Сельты» Мостовой становился победителем Кубка Интертото и выходил в финал Кубка Испании.