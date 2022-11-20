Президент «ПСЖ» во время ЧМ-2022 намерен уговорить Усмана Дембеле перейти в команду

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заинтересован в приглашении в команду нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом сообщает зарубужная пресса.

По данным источника, во время чемпионата мира в Катаре функционер встретитья с 25-летним футболистом сборной Франции, чтобы уговорить его перейти в свой клуб.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. За все время в составе каталонцев он отыграл 170 матчей, забил 37 голов и отдал 41 результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.