Сборная России вновь сыграла вничью, не забив Узбекистану

Сборная Россия в гостевом товарищеском матче сыграла вничью с командой Узбекистана со счетом 0:0.
Добавим, что защитник сборной России Александр Сильянов не доиграл встречу из-за травмы.
На 68-й минуте его заменил полузащитник Антон Миранчук.
Напомним, что 17 ноября подопечные Валерия Карпина также сыграли нулевую ничью со сборной Таджикистана.
Товарищеский матч, Ташкент
Узбекистан - Россия - 0:0
Узбекистан: Юсупов, Ашурматов (Давронов, 64), Эшмуродов, Аликулов, Насруллаев, Сайфиев, Хамробеков, Шукуров, Тургунбоев (Джиянов, 52; Абдихоликов, 87), Эркинов (Хамдамов, 64), Шомуродов (Сергеев, 52).
Россия: Шунин, Караваев (Макарчук, 64), Литвинов, Баринов, Джикия (Осипенко, 64), Сильянов (Ан. Миранчук, 69), Кузяев, Фомин, Захарян (Пиняев, 76), Мостовой, Соболев (Комличенко, 76).
Предупреждения: Соболев, 63.
Судья: Сахи (Казахстан).