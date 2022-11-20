Сборная России вновь сыграла вничью, не забив Узбекистану

«Кто не будет смотреть чемпионат мира из-за отсутствия России, просто не любит футбол». Мостовой — о стартующем в Катаре ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал «Плеймейкеру» о потенциальных фаворитах, открытиях и разочарованиях чемпионата мира по футболу, который откроется 20 ноября матчем Катар - Эквадор.