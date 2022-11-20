Иньеста надеется на победу сборной Испании или Аргентины на ЧМ-2022.

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста пожелал победы на чемпионате мира в Катаре своему бывшему партнеру по «Барселоне» Лионелю Месси.

Отмечается, что испанский хавбек также хотел бы видеть чемпионами мира сборную Испании и Японии.

«Я хотел бы, чтобы на мундиале победила сборная Испании, но я буду счастлив, если победу одержит Месси вместе со сборной Аргентины. А еще я буду рад, если выиграет Япония, ведь там играют мои партнеры по команде. Естественно, что мое сердце все равно принадлежит Испании», – приводит слова 38-летнего полузащитника испанская пресса.

Добавим, что сборная Испании на групповом этапе мирового первенства встретится со сборными Германии, Японии и Коста-Рики. 23 ноября подопечные Луиса Энрике сыграют с костариканцами.