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Касильяс считает, что лучшими бомбардиром чемпионата мира могут стать Месси, Неймар или Роналду

Звезды мирового футбола потеряли одного из конкурентов.
20 ноября 2022 17:13
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира в состав сборной Испании вратарь Икер Касильяс спрогнозировал, кто может стать лучшим бомбардиром грядущего чемпионата мира в Катаре.

«Очень сложно сказать. Раньше я бы ответил Бензема, учитывая, какой у него был период, но у него травмы... Потом на ум приходят Неймар и Месси. Или Роналду! Люди не верят в него из-за истории с «Манчестер Юнайтед», но я в него верю», - сказал Касильяс испанским журналистам.

Напомним, что сегодня, 20 ноября, пройдет матч открытия чемпионата мира-2022. В нем сыграют сборные Катара и Эквадора. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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