Рамос хочет вновь сыграть за сборную Испании

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос выразил надежду вернуться в состав сборной Испании в ближайщем будущем.

Отмечается, что 36-летний испанец не попал в окончательную заявку своей национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

«Для меня носить футболку сборной Испании означает очень многое. Я хочу снова сыграть за эту команду, пока я все еще не завершил карьеру. Пожелаю сборной достигнуть лучших результатов на таком важном турнире», – приводит слова Рамоса испанская пресса.

Напомним, что Рамос дебютировал за сборную Испании в марте 2005 года. С тех пор он принял участие в 180 матчах, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.