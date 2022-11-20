Брозович восстановился от травмы перед чемпионатом мира в Катаре

Полузащитник Хорватии Марсело Брозович высказался о своем состоянии перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

Отмечается, что хавбек полностью восстановился от травмы и готов помочь сборной Хорватии на мундиале.

«Чувствую себя прекрасно, тренировался на протяжении нескольких недель. Я здоров и готов показать вместе со сборной Хорватии на что мы способны. Нас многие уважают, так как видят, что когда мы здоровы и вместе, нас сложно остановить. Мы хотим выкладываться в каждой игре», – приводят слова 30-летнего полузащитника итальянские СМИ.

Напомним, что на предстоящем мировом первенстве сборная Хорватии оказалась в одной группе со сборными Бельгии, Канады и Марокко. 23 ноября подопечные Златко Далича сыграют с марокканцами.