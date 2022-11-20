World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Челси» планирует приобрести Леона Бэйли из «Астон Виллы»

Ямаец может обойтись представителям «пенсионеров» в 25 миллионов евро.
20 ноября 2022 18:16
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Челси» заинтересовано в подписании форварда «Астон Виллы» Леона Бэйли. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что контракт 25-летнего футболиста со «львами» рассчитан до июня 2025 года.

Как утверждает источник, лондонская команда предпримет попытку купить ямайского нападающего , в случае ухода Кристиана Пулишича из состава синих. 24-летний американец недоволен количеством игрового времени под руководством Грэма Поттера.

Добавим, что Бэйли является игроком «Астон Виллы» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Это интересно:
В «Реале» поддержали форварда Бензема, который пропустит ЧМ-2022 из-за травмы 
Француз не поможет своей национальной команде на грядущем мировом первенстве.
20.11.2022 18:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В Катаре начался 22-й чемпионат мира по футболу
В матче открытия сборная Катара сыграет с Эквадором.
20.11.2022 18:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
ФИФА заработала рекордную сумму от сделок к ЧМ-2022 в Катаре
Были превышены доходы от мирового первенства в России.
20.11.2022 18:23
Футбол
«Челси» планирует приобрести Леона Бэйли из «Астон Виллы»
Ямаец может обойтись представителям «пенсионеров» в 25 миллионов евро.
20.11.2022 18:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Брозович восстановился от травмы перед чемпионатом мира в Катаре
По мнению футболиста, сборная Хорватии покажет на что она способна.
20.11.2022 17:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рамос хочет вновь сыграть за сборную Испании
Испанского защитника не будет на чемпионате мира 2022 года.
20.11.2022 17:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Касильяс считает, что лучшими бомбардиром чемпионата мира могут стать Месси, Неймар или Роналду
Звезды мирового футбола потеряли одного из конкурентов.
20.11.2022 17:13
Футбол
автор: Максим Скороходов
Роналду спокойно относится к критике в свой адрес
Его не беспокоит негатив после опубликованного интервью.
20.11.2022 17:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Иньеста надеется на победу сборной Испании или Аргентины на ЧМ-2022.
38-летний испанец также ожидает успешного выступления сборной Японии на мундиале.
20.11.2022 16:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная России вновь сыграла вничью, не забив Узбекистану
Матч прошел в Ташкенте
20.11.2022 16:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Катар — Эквадор: прямая трансляция матча открытия ЧМ-2022 20.11.2022
20 ноября на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре пройдет стартовый матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Катара и Эквадора.
«Я за ветеранов бегаю — там примерно такой же уровень». Кирьяков — о матче сборной России в Ташкенте
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков после контрольного матча с Узбекистаном (0:0) отметил для «Плеймейкера» неубедительную игру и слабую мотивацию нашей команды.
Самоделкиной — золото в Самаре! А Трусовой — «мания» фанатов, скандал и серебро
На пятом этапе Гран-при России победный дубль сделали фигуристки Светланы Соколовской: Софья Самоделкина – первая, Александра Трусова – вторая.
Хорошо, что сборной России нет в Катаре. Как наши футболисты в Узбекистане продолжили терять имидж и уважение
Национальная команда снова расстроила, сыграв 0:0 в Узбекистане при ужасном качестве футбола и отсутствии желания биться за победу.
«Кто не будет смотреть чемпионат мира из-за отсутствия России, просто не любит футбол». Мостовой — о стартующем в Катаре ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал «Плеймейкеру» о потенциальных фаворитах, открытиях и разочарованиях чемпионата мира по футболу, который откроется 20 ноября матчем Катар - Эквадор.
Обладатель «Золотого мяча» не сыграет на ЧМ-2022, Месси пропустил тренировку сборной, Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Буч и Куч в огне! Русские звезды НХЛ снова приносят победы своим командам (видео)
2+2 от Павла Бучневича обеспечили «Сент-Луису» убедительную победу над «Анахаймом» (6:2), а гол и две результативные передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Нэшвилл» (3:2).
Катар – Эквадор, Сенегал – Нидерланды, Англия – Иран, США – Уэльс: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 20/21.11.2022
20 и 21 ноября пройдут первые матчи в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Как в анекдоте про Париж, ей-богу… «Сочи» снова хочет Бердыева?
Футбольные инсайдеры уверяют, что Курбан Бердыев возглавит «Сочи».
Бабочка вместо дупеля. На Гран-при в Самаре Трусова срывает даже элементарные прыжки
На пятом этапе Гран-при России после короткой программы лидирует Софья Самоделкина. Анна Фролова идет второй, Александра Трусова - только третья.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика