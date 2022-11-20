«Челси» планирует приобрести Леона Бэйли из «Астон Виллы»

Руководство «Челси» заинтересовано в подписании форварда «Астон Виллы» Леона Бэйли. Об этом сообщает британская пресса.
Отмечается, что контракт 25-летнего футболиста со «львами» рассчитан до июня 2025 года.
Как утверждает источник, лондонская команда предпримет попытку купить ямайского нападающего , в случае ухода Кристиана Пулишича из состава синих. 24-летний американец недоволен количеством игрового времени под руководством Грэма Поттера.
Добавим, что Бэйли является игроком «Астон Виллы» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.