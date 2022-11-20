В «Реале» поддержали форварда Бензема, который пропустит ЧМ-2022 из-за травмы 

Мадридский «Реал» оказал поддержку форварду своей команды Кариму Бензема в связи с полученной травмой накануне чемпионата мира в Катаре.
Отмечается, что 34-летнему нападающему сборной Франции диагностировали повреждение четырехглaвой мышцы левого бедрa. Он пропустит мундиаль.
«Карим, мы с тобой!», – заявляет пресс-служба мадридского клуба в своих соцсетях.
Напомним, что Бензема выступает за «Реал» с июля 2009 года. За команду из Мадрида он провел 617 матчей, забил 329 голов и отдал 160 результативных передач. В этом году Карим стал обладателем «Золотого мяча».