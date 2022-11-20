Леклер - о Гран-при Абу-Даби: Мы провели превосходную гонку

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби. Гонщик занял второе место.

«Мы провели превосходную гонку. Я понимал, что наш единственный шанс победить Переса — это альтернативная стратегия и работа с отрывами, и это сработало», - приводит слова Шарля зарубежная пресса.

Победу одержал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен победил на Гран-при Абу-Даби. Тройку лучших замкнул Серхио Перес «Ред Булл».

Добавим, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошел с дистанции на предпоследнем круге и прошедшем сезоне он так и не смог выиграть ни на одном Гран-при.