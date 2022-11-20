Бэйл считает, что сборная Уэльса готова бороться на ЧМ-2022

Форвард «Лос-Анджелеса» и сборной Уэльса поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что 33-летний футболист готов бороться в первом матче мундиаля против сборной США.

«Я там, где и должен быть. Мы готовы сражаться. Команда усердно тренировалась на прошлой неделе и приспосабливалась к местному климату. Теперь мы готовы и у нас нет никаких оправданий. Мы должны победить. Я знаю, каково это, у меня есть опыт игры против американцев», – приводит слова Бэйла британская пресса.

Добавим, что на предстоящем чемпионате мира сборная Уэльса оказалась в одной группе со сборными США, Ирана и Англии. 21 ноября подопечным Роберта Пэйджа предстоит встретиться с американцами.