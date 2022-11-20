Гризманн готов играть на позиции полузащитника в сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался по поводу своей роли в игре сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что 31-летний француз хочет быть полезным как в атаке, так и в защите.

«Не знаю, буду ли я играть в полузащите. Но я стараюсь отрабатывать везде. И в нападении и в обороне. Мне всегда в радость помогать защитникам. Независимо от того, на какой позиции я окажусь, буду стараться выкладываться по максимуму и быть полезным команде», – приводит слова Гризмагна французская пресса.

Добавим, что сборная Франции находится в одной группе со сборными Туниса, Австралии и Дании. 22 ноября команда Дидье Дешама встретится с австралийцами.