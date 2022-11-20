Месси вернулся к тренировкам с общей группой сборной Аргентины 

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси снова тренируется в общей группе национальной команды перед матчами чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что мировое первенство 2022 года пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Как утверждает источник, 35-летний футболист на протяжении двух дней тренировался отдельно от национальной команды из-за большой нагрузки на икроножные мышцы.

Добавим, что сборная Аргентины попала в группу C, где сыграет со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши. 22 ноября подопечные Лионеля Скалони встретятся с «соколами».