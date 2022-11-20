Мик Шумахер заявил, что «Хаас» справился с поставленной на Гран-при Абу-Даби задачей

Пилот команды «Хаас» Мик Шумахер остался доволен собой и результатами партнера по команде Кевина Магуссена на Гран-при Абу-Даби.

Напомним, что они заняли 16-е и 17-е места соответственно.

«Мы надеялись на большее, но команде удалось удержать восьмое место в Кубке конструкторов, что и было нашей задачей.

Я рад за команду – у них будет совершенно другой бюджет. Уверен, они смогут грамотно им распорядиться», - сказал Шумахер пресс-службе «Хаас».

Ранее американская команда решила не продлевать контракт с Миком.

Добавим, что победителем в Кубке конструкторов стала австрийский «Ред Булл», а его пилот Макс Ферстаппен защитил свой чемпионский титул.