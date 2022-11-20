Френки де Йонг: Никогда не чувствовал, что Хави против меня

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о главном тренере команды Хави.

«У меня никогда не было ощущения, что Хави против меня. В медиа он говорил, что доволен мной, но есть еще и финансовая сторона клуба», - приводит слова хавбека зарубежная пресса.

Напомним, что де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 157 матчей, забил 15 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что в приобретении хавбека был заинтересован «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».