Стала известна обложка «Советского спорта» от понедельника

Мировое первенство пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
20.11.2022 20:33
Футбол
Френки де Йонг: Никогда не чувствовал, что Хави против меня
Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.
20.11.2022 20:21
Футбол
Мик Шумахер заявил, что «Хаас» справился с поставленной на Гран-при Абу-Даби задачей
Американская команда удержала восьмое место в Кубке конструкторов.
20.11.2022 20:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Месси вернулся к тренировкам с общей группой сборной Аргентины
Мундиаль для аргентинцев начнется 22 ноября с матча против сборной Саудовской Аравии.
20.11.2022 19:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гризманн готов играть на позиции полузащитника в сборной Франции на ЧМ-2022
22 ноября французы сыграют со сборной Австралии.
20.11.2022 19:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лутфуллин победил на этапе Гран-при России. Самарин стал вторым, Кондратюк - третий
Соревнования проходили в Самаре.
20.11.2022 19:32
Футбол
Ну и кого тут подкупили? Как Катар безнадежно проиграл домашний матч открытия ЧМ-2022 Эквадору
Эквадорцы были сильнее соперника по группе А на порядок, победив 2:0 благодаря дублю Эннера Валенсии.
Лут-фул-лин! Учим фамилию новой звезды Мишина после триумфа в Самаре
На пятом этапе Гран-при России чемпионом в мужском одиночном катании неожиданно стал 18-летний Глеб Лутфуллин, обыгравший Марка Кондратюка и других признанных мастеров.
Катар — Эквадор: прямая трансляция матча открытия ЧМ-2022 20.11.2022
20 ноября на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре пройдет стартовый матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Катара и Эквадора.
«Я за ветеранов бегаю — там примерно такой же уровень». Кирьяков — о матче сборной России в Ташкенте
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков после контрольного матча с Узбекистаном (0:0) отметил для «Плеймейкера» неубедительную игру и слабую мотивацию нашей команды.
Леклер — вице-чемпион, Хэмилтон — в ауте, Феттель — на пенсии. Итоги Гран-при Абу-Даби
На автодроме «Яс Марина» в ОАЭ прошел заключительный этап сезона «Формулы-1», по итогам которого зачеты пилотов и команд приняли окончательный вид.
Самоделкиной — золото в Самаре! А Трусовой — «мания» фанатов, скандал и серебро
На пятом этапе Гран-при России победный дубль сделали фигуристки Светланы Соколовской: Софья Самоделкина – первая, Александра Трусова – вторая.
Хорошо, что сборной России нет в Катаре. Как наши футболисты в Узбекистане продолжили терять имидж и уважение
Национальная команда снова расстроила, сыграв 0:0 в Узбекистане при ужасном качестве футбола и отсутствии желания биться за победу.
«Кто не будет смотреть чемпионат мира из-за отсутствия России, просто не любит футбол». Мостовой — о стартующем в Катаре ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал «Плеймейкеру» о потенциальных фаворитах, открытиях и разочарованиях чемпионата мира по футболу, который откроется 20 ноября матчем Катар - Эквадор.
Обладатель «Золотого мяча» не сыграет на ЧМ-2022, Месси пропустил тренировку сборной, Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Буч и Куч в огне! Русские звезды НХЛ снова приносят победы своим командам (видео)
2+2 от Павла Бучневича обеспечили «Сент-Луису» убедительную победу над «Анахаймом» (6:2), а гол и две результативные передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Нэшвилл» (3:2).