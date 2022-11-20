Болельщики Эквадора распевали кричалки с требованием вернуть продажу пива на стадионах ЧМ-2022

Болельщики Эквадора распевали кричалки в перерыве матча открытия ЧМ-2022 против Катара (2:0) с требованием вернуть продажу пива на аренах.
Фанатская трибуна эквадорских болельщиков скандировала: «Мы хотим пива».
Напомним, ранее, буквально за пару дней до старта турнира, с соответствующим требованием в футбольную федерацию обратились власти Катара. В итоге ФИФА пошла навстречу королевской династии, несмотря на многочисленные спонсорские контракты и возможные грядущие арбитражные разбирательства.
Турнир стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря.
источник: «Советский спорт»