Нобоа прокомментировал победу Эквадора над Катаром в матче открытия ЧМ-2022

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа дал комментарий после победы сборной Эквадора над национальной командой Катара (2:0) в матче открытия чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мне очень понравилась игра и сама команда, которая очень хорошо обороняется. Каждую минуту мы играли вертикально в зонах», - приводит слова футболиста Metaratings.ru.

Дубль у представителей Южной Америки оформил нападающий Эннер Валенсия, забив сначала с пенальти (16-я минута), а потом с игры (31).

Во втором туре сборная Катарa сыграет 25 ноября с Сенегалом, а Эквадор в этот же день - против Нидерландов.