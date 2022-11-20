Федоров прокомментировал победу над «Витязем»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий после победы своей команды над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3).
«Думаю, была очень хорошая, равная игра. В первом периоде мы играли чуть-чуть лучше соперника», - приводит слова специалиста пресс-служба красно-синих.
В составе армейцев дубль оформил Владислав Каменев. Также по одному разу отличились Тахир Мингачев и Владислав Провольнев.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Владислава Кара и Никиты Гончарова (дважды).
Таким образом, ЦСКА с 47 очками занимает второе место в Западной конференции. «Витязь» находится на седьмой строчке, имея в своем активе 35 очков .
источник: ХК ЦСКА