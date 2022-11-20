«Ювентус» интересуется Мохаммедом Кудусом

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитником «Аякса». Об этом сообщает зарубежная пресса.

По данным источника, «Старая синьора» внимательно следит за игроков, который сыграет на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Ганы.

Отметим, что контракт ганца с амтердамским клубом рассчитан до 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кудус забил четыре гола в щести матчах Лиги чемпионов. Также в его активе пять голов в 14 матчах чемпионата страны.