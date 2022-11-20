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Тренер сборной Катара прокомментировал поражение команды в матче открытии ЧМ-2022 с Эквадором

Хозяева турнира уступили своему сопернику со счетом 0:2.
20 ноября 2022 23:24

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес дал комментарий после поражения своей команды в матче открытия чемпионата мира-2022 от Эквадора (0:2).

«Мы вели эту игру определенным образом, а у нашего соперника были свои идеи. Дело не в том, что мы не хотели атаковать. У нашего противника было свое оружие», - приводит слова специалиста пресс-служба ФИФА.

Дубль у представителей Южной Америки оформил нападающий Эннер Валенсия, забив сначала с пенальти (16-я минута), а потом с игры (31).

Во втором туре сборная Катарa сыграет 25 ноября с Сенегалом, а Эквадор в этот же день - против Нидерландов.

источник: ФИФА (FIFA)
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