Тренер сборной Катара прокомментировал поражение команды в матче открытии ЧМ-2022 с Эквадором

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес дал комментарий после поражения своей команды в матче открытия чемпионата мира-2022 от Эквадора (0:2).

«Мы вели эту игру определенным образом, а у нашего соперника были свои идеи. Дело не в том, что мы не хотели атаковать. У нашего противника было свое оружие», - приводит слова специалиста пресс-служба ФИФА.

Дубль у представителей Южной Америки оформил нападающий Эннер Валенсия, забив сначала с пенальти (16-я минута), а потом с игры (31).

Во втором туре сборная Катарa сыграет 25 ноября с Сенегалом, а Эквадор в этот же день - против Нидерландов.