ФИФА запретила капитану сборной Англии и остальным командам надевать радужную повязку

Футбольная ассоциация Англии получила ответ от ФИФА на запрос на разрешение капитану сборной Англии Харри Кейну надеть радужную повязку в честь поддержки ЛГБТ-сообщества на матчах чемпионата мира-2022.

По данным английской прессы, ФИФА ответила отказом на это просьбу и попросила выбрать капитанскую повязку из разрешенного списка, в противном случае нарушителю грозит желтая карточка.

Напомним, что сборная Англии сыграет свой первый матч на чемпионате мира в Катаре 21 ноября, в котором встретится с командой Ирана. Встреча начнетcя в 16:00 по Москве и пройдет в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл».