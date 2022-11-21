Джокович высказался о победе на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий после победы над представителем Норвегии Каспером Руудом (7:5, 6:3) в финале Итогового турнира ATP.

«Семь лет с момента завоевания этого титула - это долгий срок. В то же время тот факт, что я ждал семь лет, делает эту победу еще более желанной и значимой», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

По ходу игры Новак девять раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и сделал два брейка, имея пять возможностей выиграть гейм на подаче соперника. У Рууда шесть эйсов и одна двойная.

Джокович в шестой раз за карьеру выиграл Итоговый турнир АТР и заработал рекордные призовые для тенниса равные 4,7 млн долларов за победу во всех матчах.