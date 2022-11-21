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Нападающий «Спартака» Соболев рассказал, почему будет болеть за Сербию на чемпионате мира-2022

Ответ очевидный.
21 ноября 2022 12:06
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев пояснил, почему на голосовании за будущего победителя чемпионата мира в Катаре выбрал национальную команду Сербии.

«Это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого. Не собираюсь смотреть турнир, но сербов посмотрю», - приводит слова Соболева «РБ-Спорт».

Сборная Сербии проведет первый матч на чемпионате мира в Катаре 24 ноября, в этой нем они встретятся с национальной командой Бразилии. Игра пройдет 24 ноября в Лусаиле.

источник: «РБ-Спорт»
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