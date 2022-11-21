Семь игроков сборной Испании заболели в Катаре

Восемь футболистов пропустили вечернюю тренировку сборной Испании в Катаре.

По данном испанской прессы, семь из них простудились из-за частого пребывания под кондиционерами, включая защитника Дани Карвахаля. Однако, не все так страшно, один из заболевших нападающий Альваро Морато уже утром было в общей группе.

Восьмым игроком, пропустившим тренировку был защитник Уго Гильямон, он восстанавливается от травмы колена.

Сборная Испании проведет свой первый матч на чемпионате мира в Катаре 23 ноября, в котором встретится с командой Коста-Рики. Игра пройдет в Дохе на стадионе «Эль-Тумама».