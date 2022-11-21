Британский журналист Морган раскритиковал ВВС за отказ показа церемонии открытия ЧМ-2022

Британский журналист, проживающий в США, Пирс Морган подверг критике канал ВВС за отсутствие показа церемонии открытия чемпионата мира в Катаре.

«BBC проявил возмутительное неуважение к Катару. Вместо церемонии открытия они показали популистскую болтовню о том, какой плохой выбор сделала ФИФА.

Если их это действительно так волнует, то пусть они вернут домой своих сотрудников и избавят нас от этого абсурдного лицемерия.

На турнире в США вы будете обсуждать проблемы оружия или абортов, или вас беспокоят лишь арабские страны?» - написал Морган в своих соцсетях.

Напомним, что чемпионат мира-2022 начался 20 ноября. В матче открытия сборная Катара проиграла команде Эквадора (0:2). Следующий мундиаль пройдет не только в США, но и в Канаде и Мексике.