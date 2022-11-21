Сборные Англии, Германии и Нидерландов решили отказаться от радужных капитанских повязок

Большинство сборных, включая Англию, Германию и Нидерландов отказались от идеи выходить на матчи чемпионата мира в Катаре с радужными капитанскими повязками.

По данным американских СМИ, англичане были согласны на выплату штрафа, но не готовы именно к спортивным санкциям.

Напомним, что ФИФА на запрос Футбольной ассоциации Англии ответила, что судьям дано указание наказывать капитанов, если их повязка не будет соответствовать установленным стандартам, включая неразрешенные One Love.