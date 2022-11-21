Криштиану Роналду: Я говорю, когда хочу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, не думал ли он о том, чтобы дать критическое интервью в адрес клуба после чемпионата мира в Катаре.

«Я говорю, когда хочу, и мне не нужно беспокоиться о том, что подумают другие. Каждый это знает. Пожалуйста, не спрашивайте футболистов сборной Португалии обо мне. Лучше задавайте вопрос про чемпионат мира», - сказал Роналду журналистам.

При этом Криштиану всячески отрицает, что в национальной команде есть проблемы из-за его интервью, ранее в интернете появилось видео с тем, как Бруну Фернендеш, выступающий за «Манчестер Юнайтед» с неохотой поздоровался с Роналду.

Сборная Португалии проведет первый матч на чемпионате мира 24 ноября, в котором встретится с Ганой. Игра пройдет в Дохе на стадионе «974».