Роналду заявил, что хотел бы поставить Месси мат на футбольном поле

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как относится к рекламе чемпионата мира в Катаре, в которой он и форвард национальной сборной Аргентины Лионель Месси играют в шахматы.

«Я хотел бы стать тем, который поставит мат Месси на футбольном поле. Было бы волшебно. Даже если я выиграю чемпионат мира, то споры о том, кто лучше, не утихнут. Кому-то я нравлюсь, кому-то меньше», - сказал Роналду журналистам.

Сборная Португалии проведет первый матч на чемпионате мира 24 ноября, в котором встретится с Ганой. Игра пройдет в Дохе на стадионе «974».

Сборная Аргентины, в свою очередь, стартует на мундиале 22 ноября в Лусаиле матчем против Саудовской Аравии.