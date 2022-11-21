Магуайр и Беллингем выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч с Ираном

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Ирана на матч первого тура в группе В.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Беллингем, Маунт, Сака, Стерлинг, Кейн.

Иран: Беиранванд, Мохаррами, Пурлиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Нуроллахи, Чешми, Хаджсафи, Джаханбахш, Тареми, Карими.

Матч пройдет в Дохе на стадионе «Халиф Интернешнл» и начнется 21 ноября в 16:00 мск.

В группе В помимо Англии и Ирана находятся сборные Уэльса и США, которые также сыграют между собой 21 ноября.