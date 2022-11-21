ФИФА предложила капитанам сборных выходить на матчи ЧМ-2022 с повязкой, осуждающей дискриминацию

ФИФА предложила капитанам национальных команд выходить на матчи чемпионата мира с повязкой #NoDiscrimination.

Капитанские повязки данного типа должны были быть выданы на стадиях четвертьфинала турнира, но после разногласий по вопросам поддержки ЛГБТ ФИФА решила запустить акцию уже на стадии группового этапа.

Напомним, что ФИФА на запрос Футбольной ассоциации Англии ответила, что судьям дано указание наказывать капитанов, если их повязка не будет соответствовать установленным стандартам, включая неразрешенные One Love.