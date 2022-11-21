World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ФИФА предложила капитанам сборных выходить на матчи ЧМ-2022 с повязкой, осуждающей дискриминацию

Данная акция должна была начаться только со стадии четвертьфинала.
21 ноября 2022 15:32
автор: Максим Скороходов

ФИФА предложила капитанам национальных команд выходить на матчи чемпионата мира с повязкой #NoDiscrimination.

Капитанские повязки данного типа должны были быть выданы на стадиях четвертьфинала турнира, но после разногласий по вопросам поддержки ЛГБТ ФИФА решила запустить акцию уже на стадии группового этапа.

Напомним, что ФИФА на запрос Футбольной ассоциации Англии ответила, что судьям дано указание наказывать капитанов, если их повязка не будет соответствовать установленным стандартам, включая неразрешенные One Love.

источник: ФИФА (FIFA)
Это интересно:
ФИФА предложила капитанам сборных выходить на матчи ЧМ-2022 с повязкой, осуждающей дискриминацию
Данная акция должна была начаться только со стадии четвертьфинала.
21.11.2022 15:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
Магуайр и Беллингем выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч с Ираном
Игра первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре пройдет в Дохе.
21.11.2022 15:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
По три игрока «Спартака», «Ростова» и «Краснодара» вошли в список кандидатов на «Первую пятерку»
В прошлом году награду получил футболист «Динамо» Арсен Захарян.
21.11.2022 14:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Роналду заявил, что хотел бы поставить Месси мат на футбольном поле
Чемпионат мира в Катаре рекламируют шахматной партией главных звезд мирового футбола.
21.11.2022 14:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Криштиану Роналду: Я говорю, когда хочу
Капитан сборной Португалии уверен, что его нашумевшее интервью не скажется на результате национальной команды.
21.11.2022 13:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сборные Англии, Германии и Нидерландов решили отказаться от радужных капитанских повязок
Национальным командам не нужны лишние желтые карточки.
21.11.2022 13:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Британский журналист Морган раскритиковал ВВС за отказ показа церемонии открытия ЧМ-2022
Пирс назвал канал своей родины лицемерами
21.11.2022 12:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
Семь игроков сборной Испании заболели в Катаре
Футболисты пропустили тренировку из-за простуда.
21.11.2022 12:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Спартака» Соболев рассказал, почему будет болеть за Сербию на чемпионате мира-2022
Ответ очевидный.
21.11.2022 12:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
В Германии художник помог организовать протест против чемпионата мира в Катаре
Протестующие уверяют, что почтили жизнь погибших мигрантов.
21.11.2022 09:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Месси обязательно забьет саудитам, Австралия может победить Францию». Прогнозы Гришина на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия.
Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах C и D 22.11.2022
22 ноября на старт ЧМ-2022 в Катаре выходят фавориты аргентинцы и действующие чемпионы мира французы. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах C и D.
15 человек набрали максимальные 8 очков за матч Катар — Эквадор! Подключайтесь к конкурсу прогнозов на ЧМ-2022
«Плеймейкер» во время чемпионата мира по футболу в Катаре разыгрывает 200 тысяч рублей в рамках конкурса футбольных прогнозистов. Турнир стартовал, но подключиться к нашему соревнованию можно в любой момент - вплоть до заключительного дня ЧМ-2022.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 21.11.2022: на кону 4 350 000 рублей!
21 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Джокович выиграл Итоговый турнир, Катар первым из хозяев начал ЧМ с поражения, Кейну запрещают радужную повязку
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
Гол в честь суперюбилея! Как Малкин отметил тысячный матч в НХЛ (видео)
В своем тысячном матче в НХЛ Евгений Малкин забросил восьмую шайбу в сезоне и помог «Питтсбургу» победить на выезде «Чикаго» (5:3).
Ну и кого тут подкупили? Как Катар безнадежно проиграл домашний матч открытия ЧМ-2022 Эквадору
Эквадорцы были сильнее соперника по группе А на порядок, победив 2:0 благодаря дублю Эннера Валенсии.
Лут-фул-лин! Учим фамилию новой звезды Мишина после триумфа в Самаре
На пятом этапе Гран-при России чемпионом в мужском одиночном катании неожиданно стал 18-летний Глеб Лутфуллин, обыгравший Марка Кондратюка и других признанных мастеров.
Катар — Эквадор: прямая трансляция матча открытия ЧМ-2022 20.11.2022
20 ноября на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре пройдет стартовый матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Катара и Эквадора.
«Я за ветеранов бегаю — там примерно такой же уровень». Кирьяков — о матче сборной России в Ташкенте
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков после контрольного матча с Узбекистаном (0:0) отметил для «Плеймейкера» неубедительную игру и слабую мотивацию нашей команды.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика