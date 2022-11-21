Личка не променяет «Оренбург» на «Краснодар»

Человек, обыгравший время! Как Джокович доказал, что он все еще лучший теннисист планеты

Итоговый турнир АТР завершился убедительной победой серба Новака Джоковича над норвежцем Каспером Руудом, которая подвела логичную черту под сезоном-2022.