Личка не променяет «Оренбург» на «Краснодар»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка не уйдет в «Краснодар» во время зимней паузы.
По информации «РБ-Спорт», специалист принял решение отклонить предложение клуба Сергея Галицкого и не бросать уральцев.
Напомним, ранее в различных СМИ сообщили об интересе «быков» к тренеру. Руководство «Оренбурга» подтвердило факт переговоров, однако в итоге Личка решил остаться.
Команды являются соседями по турнирной таблице, занимая седьмую и восьмую строчки с одинаковым количеством очков. Уральцы стоят выше по дополнительным показателям.
источник: «РБ-Спорт»