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Личка не променяет «Оренбург» на «Краснодар»

Специалист отклонил предложение южан.
21 ноября 2022 16:25
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка не уйдет в «Краснодар» во время зимней паузы.

По информации «РБ-Спорт», специалист принял решение отклонить предложение клуба Сергея Галицкого и не бросать уральцев.

Напомним, ранее в различных СМИ сообщили об интересе «быков» к тренеру. Руководство «Оренбурга» подтвердило факт переговоров, однако в итоге Личка решил остаться.

Команды являются соседями по турнирной таблице, занимая седьмую и восьмую строчки с одинаковым количеством очков. Уральцы стоят выше по дополнительным показателям.

источник: «РБ-Спорт»
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