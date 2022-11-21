«ПСЖ» попытается заполучить Гюндогана летом

«ПСЖ» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

По информации зарубежной прессы, французский клуб хочет сделать предложение футболисту ближе к окончанию текущего сезона, когда он станет свободным агентом. Пока нет сведений о том, что игрок будет продлевать действующее соглашение.

В сезоне-2022/23 Гюндоган провел 19 матчей, в которых забил два мяча.

«Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего лондонского «Арсенала» на пять очков.